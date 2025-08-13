Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Уряд дозволив 100% бронювання працівників для прифронтових підприємств: деталі

ЗСУ
Прифронтові підприємства зможуть забронювати 100% працівників. / Офіс президента

Сьогодні, 13 серпня, Кабмін схвалив зміни до "Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки". Бронювання до 100% військовозобов’язаних передбачено для працівників критично важливих підприємств, які фактично здійснюють діяльність на територіях можливих бойових дій або  активних бойових дій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як повідомили у відомстві, зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал "Дія" державним органом, який визнав підприємство критично важливим.

Запроваджені зміни сприятимуть сталому функціонуванню прифронтових підприємств та  забезпечать збереження робочих місць у прифронтових регіонах.

"Ми створюємо механізм, який гнучко реагує на виклики та дає змогу підприємствам продовжувати свою діяльність навіть під час активних бойових дій", – зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Порядок бронювання

Порядок бронювання залишається незмінним:

  • підприємство має бути включене до переліку критично важливих – за поданням уповноваженого органу; 
  • заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал "Дія"; 
  • формування та подання списків до бронювання здійснює підприємство самостійно.

Раніше уряд дозволив операторам зв’язку бронювати всіх фахівців, залучених до будівництва інтернет-мереж і мобільного покриття. Йдеться про підприємства, що мають статус критично важливих від Мінцифри та будують мережі xPON або мобільний зв’язок. 

Автор:
Тетяна Ковальчук