Правительство разрешило 100% бронирование работников для прифронтовых предприятий: детали

Сегодня, 13 августа, Кабмин одобрил изменения в "Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики". Бронирование до 100% военнообязанных предусмотрено для работников критически важных предприятий, фактически осуществляющих деятельность на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Как сообщили в ведомстве, изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал "Дія" государственным органом, признавшим предприятие критически важным.

Внедренные изменения будут способствовать устойчивому функционированию прифронтовых предприятий и обеспечат сохранение рабочих мест в прифронтовых регионах.

"Мы создаем механизм, который гибко реагирует на вызовы и позволяет предприятиям продолжать свою деятельность даже во время активных боевых действий", - отметил замминистра Виталий Киндратов.

Порядок бронирования

Порядок бронирования остается неизменным:

предприятие должно быть включено в перечень критически важных – по представлению уполномоченного органа ;

заявления и сообщения подаются исключительно в электронном виде через портал "Дія";

формирование и представление списков к бронированию осуществляет предприятие самостоятельно.

Ранее в ряд разрешил операторам связи бронировать всех специалистов, вовлеченных в строительство интернет-сетей и мобильного покрытия. Речь идет о предприятиях, имеющих статус критически важных от Минцифры и строящих сети xPON или мобильную связь.