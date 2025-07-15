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Операторы связи смогут бронировать 100% работников строительных бригад через "Дію"
Правительство разрешило операторам связи бронировать всех специалистов, вовлеченных в строительство интернет-сетей и мобильного покрытия. Речь идет о предприятиях, имеющих статус критически важных от Минцифры и строящих сети xPON или мобильную связь.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .
Такое решение должно ускорить восстановление поврежденных сетей после обстрелов и прокладки новых, чтобы украинцы имели стабильную связь даже в сложных условиях.
Теперь операторы могут оформить бронирование всех работников строительных бригад через портал "Дія". Это позволит обеспечить непрерывную связь, доступ к экстренным службам, государственным сервисам и общению с родными.
Как получить статус критического предприятия и забронировать специалистов
Для этого необходимо подать обращение в Минцифры на почту [email protected].
К заявлению добавить:
- информацию о фактическом покрытии сетями связи;
- отчет по форме 1-Т, представленный регулятору;
- данные о запланированном строительстве;
- приказ о включении сотрудников в строительные бригады;
- список адресов, где уже предоставляются услуги.
После одобрения Минцифры перейти на портал Дыю: Каталог услуг → Бронирование → Подать заявление.
В Украине обновили правила бронирования военнообязанных работников. Теперь компании могут бронировать большее количество сотрудников, поскольку к общей численности будут учитывать не только тех, кто состоит на учете, но и официально мобилизованных после 18 мая 2024 года.