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Операторы связи смогут бронировать 100% работников строительных бригад через "Дію"

бронирование
Операторы связи смогут бронировать 100% работников / Минцифры

Правительство разрешило операторам связи бронировать всех специалистов, вовлеченных в строительство интернет-сетей и мобильного покрытия. Речь идет о предприятиях, имеющих статус критически важных от Минцифры и строящих сети xPON или мобильную связь.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Такое решение должно ускорить восстановление поврежденных сетей после обстрелов и прокладки новых, чтобы украинцы имели стабильную связь даже в сложных условиях.

Теперь операторы могут оформить бронирование всех работников строительных бригад через портал "Дія". Это позволит обеспечить непрерывную связь, доступ к экстренным службам, государственным сервисам и общению с родными.

Как получить статус критического предприятия и забронировать специалистов

Для этого необходимо подать обращение в Минцифры на почту [email protected].

К заявлению добавить:

  • информацию о фактическом покрытии сетями связи;
  • отчет по форме 1-Т, представленный регулятору;
  • данные о запланированном строительстве;
  • приказ о включении сотрудников в строительные бригады;
  • список адресов, где уже предоставляются услуги.

После одобрения Минцифры перейти на портал Дыю: Каталог услуг → Бронирование → Подать заявление.

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных работников. Теперь компании могут бронировать большее количество сотрудников, поскольку к общей численности будут учитывать не только тех, кто состоит на учете, но и официально мобилизованных после 18 мая 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко