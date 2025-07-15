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Оператори зв’язку зможуть бронювати 100% працівників будівельних бригад через "Дію"

бронювання
Оператори зв’язку зможуть бронювати 100% працівникі / Мінцифри

Уряд дозволив операторам зв’язку бронювати всіх фахівців, залучених до будівництва інтернет-мереж і мобільного покриття. Йдеться про підприємства, що мають статус критично важливих від Мінцифри та будують мережі xPON або мобільний зв’язок. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри

Таке рішення має пришвидшити відновлення пошкоджених мереж після обстрілів і прокладання нових, щоб українці мали стабільний зв’язок навіть у складних умовах.

Відтепер оператори можуть оформити бронювання всіх працівників будівельних бригад через портал Дія. Це дозволить забезпечити безперервний зв’язок, доступ до екстрених служб, державних сервісів і спілкування з рідними.

Як отримати статус критичного підприємства та забронювати фахівців

Для цього потрібно подати звернення до Мінцифри на пошту [email protected].

До заяви додати:

  • інформацію про фактичне покриття мережами зв’язку;
  • звіт за формою 1-Т, поданий до регулятора;
  • дані про заплановане будівництво;
  • наказ про включення співробітників до будівельних бригад;
  • перелік адрес, де вже надаються послуги.

Після схвалення Мінцифри — перейти на портал Дія: Каталог послуг → Бронювання → Подати заяву.

Додамо, в Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Відтепер компанії можуть бронювати більшу кількість співробітників, оскільки до загальної чисельності враховуватимуть не лише тих, хто перебуває на обліку, а й офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. 

Автор:
Тетяна Гойденко