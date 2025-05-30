Уряд дозволив бронювати 100% працівників критичних підприємств: основні зміни

30 травня 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки, які дозволять розширити можливості збереження кадрового потенціалу для підприємств, що забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Основні зміни у бронюванні

Відтепер бронювання отримають 100% військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Також запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії - наразі не є обов'язковими критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої заробітньої плати по підприємству не менше 20 тисяч грн. Також для них скасовано вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тисяч грн.

"Це рішення дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни. Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Які умови бронювання?

Умови для бронювання залишаються незмінними, а саме:

підприємство має бути включене до переліку критично важливих – за поданням відповідного органу (Міноборони, Міненерго тощо);

подання заяви здійснюється виключно в цифровому форматі через портал "Дія";

відповідальність за формування списків підприємств покладено на уповноважені державні органи.

Діюча процедура бронювання працівників залишається цифровою, прозорою та уніфікованою — через єдиний державний портал "Дія".

Нагадаємо, відтепер компанії можуть бронювати більшу кількість співробітників, оскільки до загальної чисельності враховуватимуть не лише тих, хто перебуває на обліку, а й офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року.