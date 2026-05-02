Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,75

51,52

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У бюджеті США на 2027 рік не заклали кошти на військову допомогу Україні

білий дім
США не заклали кошти на військову допомогу Україні / Білий дім

У бюджетному запиті США на 2027 фінансовий рік не передбачено фінансування програми військової допомоги Україні Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Це підтвердили представники Пентагону під час слухань у Комітеті Сенату з питань збройних сил.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Уніан".

Виконувач обов’язків фінансового керівника Міноборони США Джулс Герст заявив, що у поданому бюджеті відсутні кошти на USAI. Ця програма є одним із ключових інструментів підтримки України, оскільки дозволяє напряму замовляти озброєння у виробників для потреб ЗСУ.

Водночас загальний оборонний бюджет США на 2027 рік у запиті адміністрації Дональда Трампа передбачає близько 1,5 трлн доларів, що на 50% більше за поточний рівень витрат.

Йдеться наразі лише про пропозицію адміністрації. Остаточне рішення щодо фінансування оборонних програм, зокрема допомоги Україні, ухвалюватиме Конгрес США. У процесі розгляду документ може бути суттєво змінений, зокрема шляхом внесення поправок у Палаті представників і Сенаті.

Очікується, що фінальна версія оборонного бюджету буде затверджена восени 2026 року — до початку нового фінансового року в США 1 жовтня.

Відсутність фінансування USAI у бюджетному запиті сигналізує про можливу зміну підходу США до військової підтримки України, однак остаточні обсяги допомоги визначатиме Конгрес.

Нагадаємо, кілька днів тому глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом, було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок.

Автор:
Тетяна Гойденко