У бюджеті США на 2027 рік не заклали кошти на військову допомогу Україні

У бюджетному запиті США на 2027 фінансовий рік не передбачено фінансування програми військової допомоги Україні Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Це підтвердили представники Пентагону під час слухань у Комітеті Сенату з питань збройних сил.

Виконувач обов’язків фінансового керівника Міноборони США Джулс Герст заявив, що у поданому бюджеті відсутні кошти на USAI. Ця програма є одним із ключових інструментів підтримки України, оскільки дозволяє напряму замовляти озброєння у виробників для потреб ЗСУ.

Водночас загальний оборонний бюджет США на 2027 рік у запиті адміністрації Дональда Трампа передбачає близько 1,5 трлн доларів, що на 50% більше за поточний рівень витрат.

Йдеться наразі лише про пропозицію адміністрації. Остаточне рішення щодо фінансування оборонних програм, зокрема допомоги Україні, ухвалюватиме Конгрес США. У процесі розгляду документ може бути суттєво змінений, зокрема шляхом внесення поправок у Палаті представників і Сенаті.

Очікується, що фінальна версія оборонного бюджету буде затверджена восени 2026 року — до початку нового фінансового року в США 1 жовтня.

Відсутність фінансування USAI у бюджетному запиті сигналізує про можливу зміну підходу США до військової підтримки України, однак остаточні обсяги допомоги визначатиме Конгрес.

Нагадаємо, кілька днів тому глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом, було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок.