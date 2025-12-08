У США узгодили оборонний бюджет: яку суму виділять на військову допомогу Україні

Американські конгресмени оприлюднили текст компромісного проєкту Закону про національне оборонне фінансування (NDAA) , який передбачає рекордні витрати на національну безпеку в розмірі 901 млрд доларів. У нього включена допомога Україні на $400 млн.

Як пише Delo.ua, текст законопроєкту опублікувало видання Hill.

Так, документом пропонується повторно авторизувати «Ініціативу сприяння безпеці в Україні» (USAI) на 400 мільйонів доларів. Ця програма фінансує закупівлі нової зброї та обладнання для ЗСУ в оборонних компаній.

Fox News пише, що йдеться про 2026 та 2027 фіскальні роки. Тобто Україна отримає 800 млн доларів протягом наступних двох років.

Крім того, Конгрес вимагатиме частішого надання звітності про внесок союзників, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ.

Видання пише, що бюджет насамперед спрямований на розбудову економічного та військового суперництва США з Китаєм. Це включає введення нових інвестиційних обмежень, заборону низки китайських технологій у ланцюжках постачання Пентагону, а також розширення розвідувальних зусиль щодо відстеження глобального сліду Пекіна.

Reuters називає цей законопроєкт компромісом між версіями, ухваленими Сенатом і Палатою представників.

Так у ньому бюджет Міністерства оборони США на $8 мільярдів більший, ніж $892,6 мільярда, які раніше запросив президент Дональд Трамп.

Тепер обидві палати Конгресу США мають схвалити цей документ.

А Україна у бюджеті на 2026 рік заклала на оборону та безпеку 2,8 трлн грн.

Підтримка України у 2026 стане меншою

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що у проєкті бюджету США на 2026 рік передбачене скорочення фінансування на постачання озброєння для України.

Він пояснив, що адміністрація діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.

За словами Гегсета, мирна угода через переговори нині розглядається як оптимальний шлях, з урахуванням складної безпекової ситуації у світі.

Оборонні бюджети США та Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що оборонний бюджет Америки вперше в історії становитиме близько одного трильйона доларів.

У березні Китай заявив, що збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% цього року, оскільки він продовжує свою кампанію зі створення більшої та сучаснішої армії, щоб відстоювати свої територіальні претензії та кинути виклик лідерству США в обороні в Азії.

Військові витрати Китаю залишаються другим за величиною після США, а оборонний бюджет країни становить приблизно 245 мільярдів доларів. Пентагон і багато експертів кажуть, що загальні витрати Китаю на оборону можуть бути на 40% вищими або більше через статті, включені в інші бюджети.

Натомість РФ витратила на війну в Україні $462 млрд у 2024 році, що становить еквівалент 6,7% ВВП.



