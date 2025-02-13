Військові витрати Росії у 2024 році перевищили оборонні бюджети всіх країн Європи

Загальні військові витрати Росії сягнули $462 млрд у 2024 році, перевищивши загальні витрати Європи. Витрати РФ торік становили еквівалент 6,7% ВВП, що більш ніж удвічі перевищує рівень за роки до її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.



Про це свідчать дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Зазначається, що вкладення Росії в оборонний бюджет торік зросли на 41,9% у реальному вираженні та досягли, за оцінками аналітиків, 13,1 трлн рублів. У перерахунку на паритет купівельної спроможності ця сума рівнозначна $462 млрд.

Дослідники очікують, що 2025 року Росія продовжить фінансувати свою оборону - і ці витрати, за їхніми оцінками, досягнуть 7,5% ВВП. Як уточнює Financial Times (FT), йдеться про 15,6 трлн рублів, або майже 40% витрат російського федерального бюджету.

Для порівняння: військові бюджети європейських країн, включно з Великою Британією і державами-членами ЄС, торік збільшилися на 11,7% у реальному вираженні та становили $457 млрд.

Наприклад, оборонний бюджет Німеччини зріс на 23,2% і сягнув $86 млрд. Уперше за останні 30 років ФРН обігнала за цим показником Велику Британію, чий військовий бюджет становив $81 млрд. Утім, майбутнє зростання німецького військового бюджету перебуває у підвішеному стані через розпад правлячої коаліції та майбутні парламентські вибори, підкреслили в IISS.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що у американського президента Дональда Трампа ще немає офіційного плану щодо припинення війни в Україні.

Раніше Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу забезпечити закінчення її за 100 днів. Цей термін озвучував раніше сам Келлог. Повідомлялося, що він приїде в Україну у середині лютого, але точна дата майбутнього візиту наразі ще не встановлена.