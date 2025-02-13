Военные расходы России в 2024 году превысили оборонные бюджеты всех стран Европы

Общие военные расходы России достигли $462 млрд в 2024 году, превысив общие расходы Европы. Расходы РФ в прошлом году составили эквивалент 6,7% ВВП, что более чем вдвое превышает уровень за годы до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.



Об этом свидетельствуют данные Международного института стратегических исследований (IISS).

Отмечается, что вложения России в оборонный бюджет в прошлом году выросли на 41,9% в настоящем выражении и достигли, по оценкам аналитиков, 13,1 трлн рублей. В пересчете на паритет покупательной способности эта сумма равнозначна $462 млрд.

Исследователи ожидают, что в 2025 году Россия продолжит финансировать свою оборону – и эти расходы, по их оценкам, достигнут 7,5% ВВП. Как уточняет Financial Times (FT), речь идет о 15,6 трлн рублей, или около 40% расходов российского федерального бюджета.

Для сравнения: военные бюджеты европейских стран, включая Великобританию и государства-члены ЕС, в прошлом году увеличились на 11,7% в реальном выражении и составили $457 млрд.

К примеру, оборонный бюджет Германии вырос на 23,2% и достиг $86 млрд. Впервые за последние 30 лет ФРГ обогнал по этому показателю Великобританию, чей военный бюджет составил $81 млрд. Впрочем, будущий рост немецкого военного бюджета находится во взвешенном состоянии из-за распада правящей коалиции и предстоящих парламентских выборов, подчеркнули в IISS.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у американского президента Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны в Украине.

Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней. Этот термин озвучивал раньше сам Келлог. Сообщалось, что он приедет в Украину в середине февраля, но точная дата предстоящего визита пока еще не установлена.