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Потери врага по состоянию на 13 февраля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ, военные
Полномасштабная война идет с 24 февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1250 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1086-е сутки полномасштабной войны составляют 854 280 человек.

Потери России в войне на 13 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 февраля потеряла:

  • личного состава – около 854 280 (+1250) человек,
  • танков ‒ 10 040 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20 894 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 23 034 (+58) ед,
  • РСЗО – 1278 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1063 (+2) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 072 (+153),
  • крылатые ракеты ‒ 3063 (+6),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37 096 (+168) ед,
  • специальная техника ‒ 3744 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 13 февраля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 13 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 85 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 13 февраля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у американского президента Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны в Украине .

Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней .

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько