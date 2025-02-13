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Потери врага по состоянию на 13 февраля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1250 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1086-е сутки полномасштабной войны составляют 854 280 человек.
Потери России в войне на 13 февраля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 февраля потеряла:
- личного состава – около 854 280 (+1250) человек,
- танков ‒ 10 040 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 894 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 23 034 (+58) ед,
- РСЗО – 1278 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1063 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 072 (+153),
- крылатые ракеты ‒ 3063 (+6),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 096 (+168) ед,
- специальная техника ‒ 3744 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 13 февраля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 85 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у американского президента Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны в Украине .
Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней .
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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