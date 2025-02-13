Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

Продолжается 1086-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 февраля 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 116 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 88 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 128 КАБ. Кроме этого, произвел более пяти тысяч восьмисот обстрелов, в том числе 137 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3038 дронов-камикадзе.

Последние новости с фронта сегодня

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Тимофеевка Харьковской области; Новополь, Долина Донецкой области; Каменское, Пятихатки Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления БПЛА, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения вооружения и военной техники и две радиолокационные станции российских захватчиков.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника по направлениям населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовое и Загрызовое.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполевка и Колодец.

Четыре штурма противника отразили наши защитники в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверевое, Надеевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь.

С Гуляйпольского направления враг авиацией атаковал населенный пункт Каменское.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили вражеские атаки в районах Щербаков и Каменского.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков. Противник совершил 527 артиллерийских обстрелов, нанес 19 авиационных ударов, применив 28 КАБ.

Напомним, в Украине запускают проект "Линия дронов". Инициатива направлена на развитие и масштабирование эффективных подразделений беспилотных систем ВСУ.

Кроме того, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!