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Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

военные, ссу
Великая война длится около трех лет. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1086-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 февраля 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 116 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 88 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 128 КАБ. Кроме этого, произвел более пяти тысяч восьмисот обстрелов, в том числе 137 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3038 дронов-камикадзе.

Последние новости с фронта сегодня

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Тимофеевка Харьковской области; Новополь, Долина Донецкой области; Каменское, Пятихатки Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления БПЛА, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения вооружения и военной техники и две радиолокационные станции российских захватчиков.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника по направлениям населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовое и Загрызовое.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполевка и Колодец.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

Четыре штурма противника отразили наши защитники в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Часового Яра и Васюковки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверевое, Надеевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

С Гуляйпольского направления враг авиацией атаковал населенный пункт Каменское.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили вражеские атаки в районах Щербаков и Каменского.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года
Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков. Противник совершил 527 артиллерийских обстрелов, нанес 19 авиационных ударов, применив 28 КАБ.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2025 года

Напомним, в Украине запускают проект "Линия дронов". Инициатива направлена на развитие и масштабирование эффективных подразделений беспилотных систем ВСУ.

Кроме того, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько