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Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

військові, зсу
Велика війна триває майже три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1086-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 88 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 128 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, зокрема 137 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3038 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту за сьогодні

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тимофіївка Харківської області; Новопіль, Долина Донецької області; Кам’янське, П’ятихатки Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння та військової техніки та дві радіолокаційні станції російських загарбників.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

З Гуляйпільського напрямку ворог авіацією атакував населений пункт Кам’янське.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам'янського.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників. Противник здійснив 527 артилерійських обстрілів, завдав 19 авіаційних ударів, застосувавши 28 КАБ.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2025 року

Нагадаємо, в Україні запускають проєкт "Лінія дронів". Ініціатива спрямована на розвиток та масштабування ефективних підрозділів безпілотних систем ЗСУ.

Крім того, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько