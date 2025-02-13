Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1086-ту добу повномасштабної війни становлять 854 280 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 лютого втратила:

особового складу ‒ близько 854 280 (+1250) осіб,

танків ‒ 10 040 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 894 (+23) од,

артилерійських систем – 23 034 (+58) од,

РСЗВ – 1278 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1063 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 072 (+153),

крилаті ракети ‒ 3063 (+6),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37 096 (+168) од,

спеціальна техніка ‒ 3744 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що у американського президента Дональда Трампа ще немає офіційного плану щодо припинення війни в Україні.

Раніше Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу забезпечити закінчення її за 100 днів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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