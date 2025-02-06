Зеленський заявив, що Трамп не має офіційного плану щодо завершення війни в Україні

У президента США Дональда Трампа ще немає офіційного плану щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Інтерфакс-Україна.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що офіційного плану Дональда Трампа щодо припинення війни наразі не існує.

Він висловив упевненість, що інформація, яка з’являється в різних публікаціях, не є офіційною позицією Трампа.

Президент зазначив, що вже має власне бачення плану, а конкретні питання обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Трампа.

Він також висловив переконання, що співпраця між командами є необхідною, оскільки жоден план не може бути розроблений окремо, навіть з боку Сполучених Штатів.

Крім того, президент зазначив, що навколо можливого плану з’являтиметься багато інформації як у Києві, так і за його межами. Деякі деталі можуть відповідати дійсності, проте здебільшого ця інформація не буде достовірною.

"Дочекаємось все таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", - підсумував Зеленський.

Про перемовини з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до перемовин із Володимиром Путіним за умови чіткого розуміння шляхів завершення війни.

Він зазначив, що як Сполучені Штати та президент Трамп, так і країни Європейського Союзу вважають неможливим дипломатичне врегулювання без участі Росії та її лідера. Водночас Зеленський наголосив, що готовий до діалогу лише за умови наявності чіткого бачення завершення війни.

Глава держави також підкреслив, що стале припинення конфлікту має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки.

Про мирний план Трампа

Адміністрація Дональда Трампа може представити довгоочікуваний план щодо припинення війни між Росією та Україною на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться наступного тижня.

Додамо, раніше Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу забезпечити закінчення її за 100 днів.

Зазначимо, українські доларові облігації встановлюють нові рекорди, демонструючи п’ятиденну поспіль зростаючу динаміку на тлі очікувань щодо майбутнього плану угоди про припинення війни.