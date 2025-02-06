Зеленский заявил, что Трамп не имеет официального плана по завершению войны в Украине

У президента США Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что официального плана Дональда Трампа по прекращению войны пока не существует.

Он выразил уверенность, что появляющаяся в различных публикациях информация не является официальной позицией Трампа.

Президент отметил, что уже имеет свое видение плана, а конкретные вопросы обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.

Он также выразил убеждение, что сотрудничество между командами необходимо, поскольку ни один план не может быть разработан отдельно, даже со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, президент отметил, что вокруг возможного плана появляется много информации как в Киеве, так и за его пределами. Некоторые детали могут соответствовать действительности, однако в большинстве своем эта информация не будет достоверной.

"Дождемся все же наших официальных переговоров и официальных результатов", — подытожил Зеленский.

О переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным при четком понимании путей завершения войны.

Он отметил, что как Соединенные Штаты, так и президент Трамп, так и страны Европейского Союза считают невозможным дипломатическое урегулирование без участия России и ее лидера. В то же время Зеленский подчеркнул, что готов к диалогу только при наличии четкого видения завершения войны.

Глава государства также подчеркнул, что постоянное прекращение конфликта должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности.

О мирном плане Трампа

Администрация Дональда Трампа может представить долгожданный план по прекращению войны между Россией и Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе.

Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее за 100 дней.

Отметим, украинские долларовые облигации устанавливают новые рекорды, демонстрируя пятидневную подряд растущую динамику на фоне ожиданий по поводу будущего плана соглашения о прекращении войны.