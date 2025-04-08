Трамп оголосив про рекордний оборонний бюджет США у розмірі одного трильйона доларів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що оборонний бюджет Америки вперше в історії становитиме близько одного трильйона доларів.

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Про це повідомляє Politicіo.

"Ніхто не бачив нічого подібного... Ми маємо бути сильними, довкола зараз дуже багато поганих сил. Ми маємо намір витрачати кожен долар платника податків з розумом — на летальність і готовність", — сказав Трамп журналістам.

Він не уточнив, чи входить у цю суму лише видатки Пентагону, чи це весь бюджет на національну оборону, який поширюється на інші відомства.

Глава Пентагону Піт Хегсет, у свою чергу, заявив, що Трамп "відновлює наші збройні сили – і швидко".

Оголошений оборонний бюджет значно більший, ніж усі програми національної оборони у 2025 році — конгрес США раніше виділив 892 мільярди доларів на витрати Пентагону, розробку ядерної зброї та програми безпеки інших відомств.

Як зазначає Politico, коментарі Трампа та Хегсета стали несподіванкою, оскільки федеральний бюджет, як очікується, оприлюднять лише наприкінці травня.

Нагадаємо, у березні Китай заявив, що збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% цього року, оскільки він продовжує свою кампанію зі створення більшої та сучаснішої армії, щоб відстоювати свої територіальні претензії та кинути виклик лідерству США в обороні в Азії.

Військові витрати Китаю залишаються другим за величиною після США, а оборонний бюджет країни становить приблизно 245 мільярдів доларів. Пентагон і багато експертів кажуть, що загальні витрати Китаю на оборону можуть бути на 40% вищими або більше через статті, включені в інші бюджети.

Натомість РФ витратила на війну в Україні $462 млрд у 2024 році, що становить еквівалент 6,7% ВВП.