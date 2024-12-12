Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2025 рік: скільки грошей дадуть Україні

Палата представників США ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), який визначає бюджет на оборонні потреби держави наступного року в розмірі $ 883,7 мільярда.

Про це повідомляє The Hill.

Конгресмени затвердили оборонний бюджет на 2025 рік

Зазначається, що ухвалений законопроєкт передбачає рекордний бюджет у $895 млрд, що означає збільшення оборонних витрат на один відсоток порівняно з 2024 роком.

На підтримку законопроєкту виступив 281 конгресмен, 140 — проголосували проти. Серед них — 124 демократи і 16 республіканців.

Наступного тижня документ має розглянути Сенат, очікується, що проєкт оборонного бюджету буде схвалено. Після цього його має підписати чинний президент США Джо Байден.

1800-сторінковий документ визначає фінансування діяльності Міністерств оборони, енергетики, Держдепартаменту Сполучених Штатів, а також спецслужб і програм національної безпеки.

Без ленд-лізу: що передбачено для України

Як повідомила посол України в США Оксана Маркарова, ухвалений проєкт закону про асигнування на потреби національної оборони США містить низку важливих положень для підтримки України у протистоянні агресії РФ.

Так, стаття 1303 законопроєкту продовжує заборону використовувати будь-які кошти на дії, що могли б призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими територіями України.

Стаття 1534 доручає міністру оборони США опрацювати можливість створення Центру передового досвіду з підтримки розробок та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру – сприяння взаємодії Пентагону з іноземними партнерами, в тому числі з Україною, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників.

У статті 6411 міститься доручення директору національної розвідки, держсекретарю й міністру фінансів подати до комітетів Сенату й Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, Збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування Росією актів міжнародного тероризму.

Крім того, зазначається, що на вимоги торішнього NDAA в оборонному бюджеті на 2025 рік виділяється $300 млн на потреби Ініціативи сприянні безпеці України (USAI). Така ж сама сума була і у 2024 році.

Маркарова також зазначила, що у прийнятому документі відсутнє положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Але у процесі опрацювання NDAA-2025 у Сенаті українська сторона докладатиме зусиль, аби консолідований проєкт закону містив положення, яке продовжувало б дію цього закону.

"Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті «Stand with Ukraine Act", - підкреслила Маркарова.

Як довго Україна зможе протриматися без фінансової допомоги від США

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, Україна має достатньо грошей, щоб чинити опір російським загарбникам принаймні до середини 2025 року, якщо новообраний президент США Дональд Трамп припинить фінансову допомогу Києву.

Зауважимо, Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації Білого дому.

Наприкінці листопада стало відомо, що чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії.

Натомість спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не виноситиме питання про $24 млрд для України на голосування в Конгресі США і очікуватиме інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.