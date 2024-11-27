Байден запросив у Конгресу ще $24 млрд на допомогу Україні - ЗМІ

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії.

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Про це пише Politico із посиланням на отриманий журналістами документ.

За даними видання, 16 мільярдів доларів будуть спрямовані на поповнення запасів американської зброї, яка надається Україні. Ще вісім мільярдів доларів пропонується виділити на Ініціативу сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), у рамках якої Пентагон укладає контракти з виробниками, а не надає техніку та озброєння безпосередньо зі своїх складів.

Деталі пропозиції виданню підтвердили два помічники конгресмена. За їхніми словами, Конгрес отримав його у понеділок.

Адміністрація Байдена прагне включити цей запит до розширеного пакету державних витрат, який, як очікується, буде розглянуто у грудні. Politico оцінює шанси схвалення запиту Конгресом як «невеликі».

Деякі республіканці вже висловили обурення з приводу цього запиту.

"Джо Байден щойно віддав $4,7 млрд ваших платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на шляху до виходу за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені", - написав сенатор Майк Лі у X.

Нагадаємо, 20 листопада США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів, який, зокрема, включає боєприпаси для систем HIMARS і протитанкові системи Javelin.