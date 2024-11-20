США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн

США надають Україні пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів, який, зокрема, включає боєприпаси для систем HIMARS і протитанкові системи Javelin. Про це повідомляє пресслужба Пентагону у середу, 20 листопада.

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Це оголошення є 70-м траншем підтримки, наданої адміністрацією Байдена із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.

Пакет допомоги на суму 275 мільйонів доларів надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включаючи боєприпаси для ракетних систем, артилерійської та протитанкової зброї.

Зазначається, що до нового пакету допомоги увійшли:

боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;

мінометні снаряди калібру 60-мм і 81-мм;

безпілотні літальні апарати;

ракети з трубчастим пуском, оптичним стеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

підривне обладнання та боєприпаси;

засоби захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин;

запасні частини та допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом приблизно з 50 союзниками та партнерами в рамках Контактної групи з оборони України та пов'язаних з нею коаліцій щодо можливостей для задоволення гостро необхідних потреб України на полі бою та захисту від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Останні пакети допомоги від США

У серпні США надіслали в Україну два пакети допомоги, по 125 мільйонів доларів кожен. А у вересні Міністерство оборони США оголосило про підписання президентом США Джо Байденом додаткового пакету допомоги на суму 250 мільйонів доларів для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.

Президент Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським 26 вересня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів.

26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7,9 млрд доларів.

Також 26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.

У жовтні президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів, який включає засоби ППО, боєприпаси, військову техніку та інші озброєння.

У тому ж місяці Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони у розмірі 400 млн доларів.

На початку листопада США виділило черговий пакет допомоги для України на 425 млн доларів.