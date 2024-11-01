США виділили для України черговий пакет допомоги на $425 млн

Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні для задоволення критично важливих потреб в галузі безпеки та оборони. Це оголошення є 69-м траншем підтримки, наданої адміністрацією Байдена із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

Зазначається, що до нового пакету допомоги увійшли:

боєприпаси для NASAMS;

ракети Stinger;

устаткування та боєприпаси для боротьби з безпілотними авіаційними системами (c-UAS);

боєприпаси класу "повітря-земля";

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом приблизно з 50 союзниками та партнерами в рамках Контактної групи з оборони України та пов'язаних з нею коаліцій щодо можливостей для задоволення гостро необхідних потреб України на полі бою та захисту від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Останні пакети допомоги від США

У серпні США надіслали в Україну два пакети допомоги, по 125 мільйонів доларів кожен. А у вересні Міністерство оборони США оголосило про підписання президентом США Джо Байденом додаткового пакету допомоги на суму 250 мільйонів доларів для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.

Президент Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським 26 вересня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів.

26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7,9 млрд доларів.

Також 26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.

У жовтні президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів, який включає засоби ППО, боєприпаси, військову техніку та інші озброєння.

У тому ж місяці Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони у розмірі 400 млн доларів.

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