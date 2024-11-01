США выделили для Украины очередной пакет помощи на $425 млн

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине для удовлетворения критически важных потребностей в области безопасности и обороны. Это объявление является 69-м траншем поддержки, предоставленной администрацией Байдена из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

В новый пакет помощи вошли:

боеприпасы для NASAMS;

ракеты Stinger;

оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотными авиационными системами (c-UAS);

боеприпасы класса "воздух-земля";

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры Stryker;

стрелковое оружие и боеприпасы;

медицинское оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций относительно возможностей для удовлетворения остро необходимых потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии", — говорится в сообщении.

Последние пакеты помощи США

В августе США направили в Украину два пакета помощи, по 125 миллионов долларов каждый. А в сентябре Министерство обороны США объявило о подписании президентом США Джо Байденом дополнительного пакета помощи на сумму 250 миллионов долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

Президент Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 26 сентября объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов.

26 сентября стало известно, что Соединенные Штаты выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7,9 млрд долларов.

Также 26 сентября стало известно, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.

В октябре президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов, включающего средства ПВО, боеприпасы, военную технику и другие вооружения.

В том же месяце Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны в размере 400 млн долларов.

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