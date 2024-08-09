США передали Украине новый пакет военной помощи на $125 млн

9 августа Министерство обороны США объявило о дополнительном пакете военной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Стоимость пакета составляет 125 миллионов долларов. Он предоставит Украине дополнительные возможности для покрытия ее наиболее насущных потребностей, в том числе средства противовоздушной обороны; многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника; и противотанковое оружие.

Согласно сообщению Пентагона, в пакет вошли:

Ракеты Stinger;

Боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

Артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм;

Многофункциональные радары;

Ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);

Противотанковые системы Javelin и AT-4;

Многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

Боеприпасы к стрелковому оружию;

взрывное оборудование и боеприпасы;

Оборудование по защите критической национальной инфраструктуры;

Также в пакет вошли запчасти к ранее переданным транспортным средствам, вспомогательному оборудованию, транспорту.

"Эта помощь является шестьдесят третьим траншем оборудования Администрации (президента Джо – ред.) Байдена, которое будет предоставлено Украиной из запасов Министерства обороны с августа 2021 года", — говорится в сообщении.

Последние пакеты помощи США

29 июля США сообщили о предоставлении нового пакета безопасности помощи Украине на сумму до 200 миллионов долларов, а 3 июля — правительство страны объявило о выделении нового внушительного пакета оборонной помощи Украине, включающего ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другие вооружения.

В июне США анонсировали, что пошлют Украине новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов, который будет включать, среди прочего, дальнобойные снаряды.

В конце мая США предоставили Украине пакет помощи в размере 275 миллионов долларов. Туда вошли артиллерийские ракетные системы высокой мобильности (или HIMARS), а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, очень востребованные в Украине.

10 мая США объявили о новом пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов на фоне того, что Киев всеми силами пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области.

26 апреля США анонсировали один из самых больших пакетов военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. В него вошли системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.