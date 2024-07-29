США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму до 200 млн долларов — СМИ

США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму до 200 миллионов долларов в рамках программы специальных президентских полномочий. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на слова советника по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

По данным издания, помощь будет включать средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды, противотанковые ракеты Javelin.

Отмечается, что пакет помощи предоставляется в рамках полномочий президента США, разрешающих передавать оружие непосредственно из составов американской армии.

Кроме этого Украина получит средства противовоздушной обороны, средства для дальнобойных ударов и противотанковое оружие через механизм Инициативы содействия безопасности Украины, предусматривающий заказ оружия у производителей в США.

Пакеты помощи от США

Напомним, 3 июля правительство Соединенных Штатов объявило о выделении нового значительного пакета оборонной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другие вооружения.

Также в июне США анонсировали, что пошлют Украине новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов, который будет включать, среди прочего, дальнобойные снаряды.

В конце мая США предоставили Украине пакет помощи в размере 275 миллионов долларов. Туда вошли артиллерийские ракетные системы высокой мобильности (или HIMARS), а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, очень востребованные в Украине.

10 мая США объявили о новом пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов на фоне того, что Киев всеми силами пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области.

26 апреля США анонсировали один из самых больших пакетов военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. В него вошли системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

23 апреля Соединенные Штаты заявили, что готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который будет первым из еще не подписанного законопроекта о помощи Украине и Израилю.

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