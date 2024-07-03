США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет

Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении нового значительного пакета оборонной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другие вооружения.

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Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщает "Укринформ".

"Администрация Байдена-Гаррис объявляет о выделении нового значительного пакета помощи Украине в сфере безопасности - в то время как Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения РФ", - заявила представитель администрации США.

Она не озвучила общую стоимость очередного пакета помощи, однако отметила, что это уже седьмой транш, который выделяют США после того, как президент Байден подписал в апреле закон с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности. Этот закон содержал, в частности, более 60 млрд долларов в поддержку Украины.

Что войдет в новый пакет помощи

Представитель Белого дома уточнила, что новый пакет будет содержать ракеты для систем украинских ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие "критически важные средства". Также отмечается, что все эти вооружения взяты из запасов американской армии, следовательно, их доставка должна состояться в ближайшее время.

Кроме того, пакет будет включать в себя дополнительное финансирование Минобороны США для закупки новых ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS, для помощи Украине в защите своих войск и городов от российских атак с воздуха.

Пакеты помощи от США

Напомним, в июне США анонсировали, что пошлют Украине новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов, который будет включать, среди прочего, дальнобойные снаряды.

В конце мая США предоставили Украине пакет помощи в размере 275 миллионов долларов. Туда вошли артиллерийские ракетные системы высокой мобильности (или HIMARS), а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, очень востребованные в Украине.

10 мая США объявили о новом пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов на фоне того, что Киев всеми силами пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области.

26 апреля США анонсировали один из самых больших пакетов военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. В него вошли системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

23 апреля Соединенные Штаты заявили, что готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который будет первым из еще не подписанного законопроекта о помощи Украине и Израилю.

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