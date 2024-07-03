США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що в нього увійде

Уряд Сполучених Штатів оголосив про виділення нового значного пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння.

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Про це з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр повідомляє "Укрінформ".

"Адміністрація Байдена-Гарріс оголошує про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки – в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення РФ",- заявила представниця адміністрації США.

Вона не озвучила загальну вартість чергового пакету допомоги, проте наголосила, що це вже сьомий транш, який виділяють США після того, як президент Байден у квітні підписав закон з додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки. Цей закон містив, зокрема, понад 60 млрд доларів на підтримку України.

Що увійде в новий пакет допомоги

Речниця Білого дому уточнила, що новий пакет міститиме ракети для систем українських ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди та інші "критично важливі засоби". Також зазначається, що всі ці озброєння взято із запасів американської армії, отже їх доставка має відбутися найближчим часом.

Крім того, пакет включатиме додаткове фінансування Міноборони США для закупівлі нових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS, для допомоги Україні захистити свої війська та міста від російських атак з повітря.

Пакети допомоги від США

Нагадаємо, у червні США анонсували, що надішлють Україні новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів, який включатиме, серед іншого, далекобійні снаряди.

В кінці травня США надали Україні пакет допомоги в розмірі 275 мільйонів доларів. Туди увійшли артилерійські ракетні системи високої мобільності (або HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, які є дуже затребуваними в Україні.

10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів на тлі того, що Київ з усіх сил намагається стримати наступ російських військ у Харківській області.

26 квітня США анонсували один з найбільших пакетів військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. До нього увійшли системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

23 квітня Сполучені Штати заявили, що готують пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, який буде першим з ще не підписаного законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю.

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