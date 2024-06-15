США дають Україні $1,5 млрд на енергетику та гуманітарну допомогу

США оголосили про виділення понад 1,5 мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України, вирішення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки.

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Про це повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс, передає Білий дім.

Зазначається, що нова допомога включає 500 мільйонів доларів від USAID для української енергетики та перенаправлення 324 мільйонів доларів із раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні.

"Ці гроші призначені для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої Росією, та розширення виробництва електроенергії. Також нова допомога заохотить інвестиції приватного сектору й підвищить стійкість України до збоїв в електропостачанні", - зауважила Камала Гарріс.

Вона додала, що ще понад 379 мільйонів доларів гуманітарної допомоги виділяються для розв’язання нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад. Це передбачає надання продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, води, санітарії та гігієнічних послуг для мільйонів українців у країні й регіоні.

Крім того, Держдепартамент США планує надати додаткові 300 мільйонів доларів на підтримку цивільної безпеки України, зокрема на рятувальне обладнання для українських прикордонників і правоохоронців. Ця підтримка допоможе їм безпечно діяти на передовій, рятувати цивільних, захищати критичну інфраструктуру та розслідувати воєнні злочини.

Як повідомляють у пресслужбі Білого дому, кошти виділяють у межах більшого пакета іноземної допомоги, ініційованого президентом США Джозефом Байденом для підтримки народу України, оскільки Російська Федерація продовжує свої атаки на мирних жителів і критично важливу інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що USAID надасть більше ніж 190 мільйонів доларів на проєкт "Захист потужності, підвищення стійкості та підключення" (SPARC), що передбачає термінову енергетичну допомогу України впродовж п'яти років.

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України - це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Наразі сума внесків до Фонду підтримки енергетики (анонсованих та вже перерахованих) зросла до понад 438 мільйонів євро.

За словами міністра енергетики України, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Австрії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.

Джерело фото: ua.depositphotos.com