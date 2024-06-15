США дают Украине $1,5 млрд на энергетику и гуманитарную помощь

США объявили о выделении более 1,5 миллиарда долларов на укрепление энергетического сектора Украины, решение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности.

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Об этом сообщила вице-президент США Камала Гаррис, передает Белый дом.

Отмечается, что новая помощь включает 500 миллионов долларов от USAID для украинской энергетики и перенаправления 324 миллиона долларов из ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические нужды в Украине.

"Эти деньги предназначены для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной Россией и расширения производства электроэнергии. Также новая помощь поощрит инвестиции частного сектора и повысит устойчивость Украины к сбоям в электроснабжении", - отметила Камала Гаррис.

Она добавила, что еще более 379 миллионов долларов гуманитарной помощи выделяются для решения неотложных потребностей беженцев, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин. Это предполагает предоставление продовольственной помощи, медицинских услуг, жилья, воды, санитарии и гигиенических услуг для миллионов украинцев в стране и регионе.

Кроме того, Госдепартамент США планирует предоставить дополнительные 3 00 миллионов долларов в поддержку гражданской безопасности Украины, в частности, на спасательное оборудование для украинских пограничников и правоохранителей. Эта поддержка поможет им безопасно действовать на передовой, спасать гражданских, защищать критическую инфраструктуру и расследовать военные преступления.

Как сообщают в пресс-службе Белого дома, средства выделяют в рамках большего пакета иностранной помощи, инициированного президентом США Джозефом Байденом для поддержки народа Украины, поскольку Российская Федерация продолжает свои атаки на мирных жителей и критически важную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что USAID предоставит более 190 миллионов долларов на проект "Защита мощности, повышения устойчивости и подключения" (SPARC), предусматривающий срочную энергетическую помощь Украины в течение пяти лет.

Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

В настоящее время сумма вкладов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) выросла до более чем 438 миллионов евро.

По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.

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