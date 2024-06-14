USAID передало "Укргаздобыче" более сотни дизельных генераторов

АО "Укргаздобыча" получило от Агентства США по международному развитию (USAID) сто два дизельных генератора. Закупка произведена через USAID Проект энергетической безопасности (USAID ПЭБ).

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Об этом сообщила прессслужба компании.

Отмечается, что приобретенные на средства USAID дизельные генераторы получили производственные подразделения "Укргаздобычи". Они используют их в качестве аварийных стационарных источников питания, чтобы обеспечить электроэнергией производственные установки и ремонтные базы, а также административные здания.

Дизельные генераторы также можно использовать как мобильные источники питания электрических средств для выездных бригад по обслуживанию, ремонту и строительству объектов "Укргаздобычи".

"Благодарен USAID за дизельные генераторы, которые помогут обеспечить бесперебойный производственный процесс по добыче газа в это нелегкое для Украины время, когда из-за разрушения энергетической инфраструктуры имеем перебои с электроснабжением", - заявил глава АО "Укргаздобыча" Олег Толмачев.

Он отметил, что USAID таким образом помогает Украине подготовиться к следующей зиме.

Напомним, недавно при координации Министерства энергетики Украины в рамках украинско-германского энергетического партнерства энергетикам была передана новая партия помощи. В партию помощи вошли три крупногабаритных силовых трансформатора мощностью 40 000 кВА каждый для питания узлов распределительной сети и 16 единиц спецтехники.

Также сообщалось, что USAID предоставит более 190 миллионов долларов на проект "Защита мощности, повышения устойчивости и подключения" (SPARC), предусматривающий срочную энергетическую помощь Украине на протяжении пяти лет.