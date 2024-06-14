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USAID передало "Укргазвидобуванню" більше сотні дизельних генераторів
АТ "Укргазвидобування" отримало від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) сто два дизельні генератори. Закупівлю здійснено через USAID Проєкт енергетичної безпеки (USAID ПЕБ).
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що придбані коштом USAID дизельні генератори отримали виробничі підрозділи "Укргазвидобування". Вони використовують їх як аварійні стаціонарні джерела живлення, щоби забезпечити електроенергією виробничі установки та ремонтні бази, а також адміністративні будівлі.
Дизельні генератори також можна буде використовувати як мобільні джерела живлення електричних засобів для виїзних бригад із обслуговування, ремонту та будівництва об’єктів "Укргазвидобування".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Вдячний USAID за дизельні генератори, які допоможуть забезпечити безперебійний виробничий процес із видобутку газу у цей нелегкий для України час, коли через руйнування енергетичної інфраструктури маємо перебої з електропостачанням", – заявив очільник АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.
Він зазначив, що USAID у такий спосіб допомагає Україні підготуватися до наступної зими.
Нагадаємо, нещодавно за координації Міністерства енергетики України у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства енергетикам було передано нову партію допомоги. В партію допомоги увійшли три великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 000 кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки.
Також повідомлялося, що USAID надасть більше ніж 190 мільйонів доларів на проєкт "Захист потужності, підвищення стійкості та підключення" (SPARC), що передбачає термінову енергетичну допомогу України впродовж п'яти років.