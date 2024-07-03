Союзники по НАТО договорились о выделении Украине €40 млрд военной помощи в 2025 году

Лидеры стран НАТО подпишут обязательство о выделении Украине 40 млрд евро военной помощи на следующей неделе в Вашингтоне – на саммите Альянса, который состоится 9-11 июля.

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Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на неназванного западноевропейского дипломата.

Напомним, в июне стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил план по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине на 100 млрд долларов после столкновения с отказом со стороны членов альянса.

Он обратился к государствам-членам с просьбой продолжать оказывать военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, что составляет около 40 миллиардов евро в год. НАТО также будет определять цели и размеры пожертвований каждой страны на основе процента от их валового внутреннего продукта, а затем, вероятно, опубликует общие показатели в ежегодном отчете.

Сообщалось, что цель такого нововведения состоит в том, чтобы обеспечить больше прозрачности относительно того, что союзники дают Украине и одновременно мягко давить на тех членов, которые не выполняют своих обязательств. Согласно новым расчетам, на США будет приходиться примерно половина помощи, остальные будут разделены между 31 членом альянса.

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