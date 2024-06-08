Столтенберг отказался от идеи создания фонда для Украины на $100 млрд

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменяет план создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после столкновения с отказом со стороны членов альянса и просит страны сохранить свои текущие взносы.

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Об этом пишет Вloomberg.

Согласно новому предложению, которое могут поддержать министры обороны НАТО, когда они соберутся в Брюсселе на следующей неделе, союзники обяжутся тратить не менее 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) в год на летальную и несмертельную помощь Украине.

По информации издания, это соответствовало бы среднему годовому взносу с момента вторжения России в 2022 году. НАТО также будет определять цели и размеры пожертвований каждой страны на основе процента от их валового внутреннего продукта, а затем, вероятно, опубликует общие показатели в ежегодном отчете.

Сообщается, что цель такого нововведения состоит в том, чтобы обеспечить больше прозрачности относительно того, что союзники дают Украине и одновременно мягко давить на тех членов, которые не выполняют своих обязательств. Согласно новым расчетам, на США будет приходиться примерно половина помощи, остальные будут разделены между 31 членом альянса.

Известно, что ранее Столтенберг обнародовал план объединения вкладов союзников на сумму 100 миллиардов долларов на пять лет, но страны подвергли сомнению его жизнеспособность из-за нежелания выделять новые средства.

Хотя новый план не будет предусматривать свежие средства, НАТО надеется, что он обеспечит Киеву больше предсказуемости относительно уровня поддержки в ближайшие годы.

"Сейчас мы уже тратили примерно 40 миллиардов в год, но я прошу союзников сделать это на следующие годы. Мы должны поддерживать, по крайней мере, этот уровень поддержки ежегодно, сколько необходимо", — сказал Столтенберг.

Издание пишет, что новое предложение имеет широкую поддержку почти всех союзников, хотя Венгрия остается самым большим вопросом, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил свою страну отказаться от какого-либо углубления поддержки Украины.

Кроме того, в Венгрии заявили, что страна не будет голосовать за новый 14-й пакет санкций Европейского Союза против России, поскольку новые ограничения противоречат ее интересам.