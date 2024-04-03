Столтенберг предлагает странам НАТО создать фонд для Украины на $100 млрд

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает странам Альянса создать фонд взносов для Украины на $100 млрд в течение пяти лет в рамках пакета, который лидеры должны подписать на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Источники издания утверждают, что сейчас союзники обсуждают предложение генсека НАТО, а также механизмы распределения вкладов, в том числе учитывать ли в общую сумму двустороннюю помощь Украине.

Источники Bloomberg предполагают, что предложение, которое должны одобрить 32 страны - члена Альянса, скорее всего, изменится до того, как союзники придут к согласию.

Как отмечает издание, если союзники поддержат идею Столтенберга, шаг НАТО относительно более активной роли в помощи Украине будет означать изменение парадигмы для военного Альянса, который раньше пытался избежать потенциального втягивания в более широкую войну с Россией».

В то же время закрепление поддержки Североатлантического альянса Украины "может свидетельствовать о приверженности Украине долгосрочной перспективе в то время, когда российский президент Владимир Путин делает ставку на то, что сможет пережить союзников Киева".

Кроме того, НАТО может взять на себя обязанности Контактной группы обороны Украины, которую возглавляют США. Она координирует поставки оружия из около 50 государств в Украину.

Напомним, на последнем заседании Совета Украина-НАТО при участии министров обороны стран было объявлено о создании совместного центра по анализу, подготовке и образованию (Joint Analysis, Training and Education Centre, JATEC), который станет первым общим институтом между НАТО и Украиной.