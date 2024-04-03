Столтенберг пропонує країнам НАТО створити фонд для України на $100 млрд

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує країнам Альянсу створити фонд внесків для України на $100 млрд протягом п’яти років у рамках пакету, який лідери мають підписати на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбудеться в липні.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання стверджують, що зараз союзники обговорюють пропозицію генсека НАТО, а також механізми розподілу внесків, зокрема чи враховувати в загальну суму двосторонню допомогу Україні.

Джерела Bloomberg припускають, що пропозиція, , яку мають схвалити 32 країни - члени Альянсу, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.

Як зауважує видання, якщо союзники підтримають ідею Столтенберга, крок НАТО щодо більш активної ролі в допомозі Україні означатиме зміну парадигми для військового Альянсу, який раніше намагався уникнути потенційного втягування у більш широку війну з Росією.

В той самий час закріплення підтримки Північноатлантичного альянсу Україні може свідчити про прихильність Україні в довгостроковій перспективі в той час, коли російський диктатор Володимир Путін робить ставку на те, що зможе пережити союзників Києва.

Крім того, НАТО може взяти обов’язки Контактної групи оборони України, яку очолюють США. Вона координує постачання зброї з близько 50 держав в Україну.

Нагадаємо, на останньому засіданні Ради Україна-НАТО за участі міністрів оборони країн, було оголошено про створення спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (Joint Analysis, Training and Education Centre, JATEC), що стане першою спільною інституцією між НАТО та Україною.