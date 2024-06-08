Столтенберг відмовився від ідеї створення фонду для України на $100 млрд

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасовує план щодо створення п’ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з відмовою з боку членів альянсу і просить країни зберегти свої поточні внески.

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Про це пише Вloomberg.

Згідно з новою пропозицією, яку можуть підтримати міністри оборони НАТО, коли вони зберуться в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов’яжуться витрачати щонайменше 40 мільярдів євро (43 мільярди доларів) на рік на летальну та несмертельну допомогу Україні.

За інформацією видання, це відповідало б середньому річному внеску з моменту вторгнення Росії в 2022 році. НАТО також визначатиме цілі та розміри пожертвувань кожної країни на основі відсотка від їх валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, опублікує загальні показники в щорічному звіті.

Повідомляється, що мета такого нововведення полягає у тому, щоб забезпечити більше прозорості щодо того, що союзники дають Україні та, водночас м’яко тиснути на тих членів, які не виконують своїх зобов’язань. Відповідно до нових розрахунків, на США припадатиме приблизно половина допомоги, решта буде розділена між 31 членом альянсу.

Відомо, що раніше Столтенберг оприлюднив план об’єднання внесків союзників на суму 100 мільярдів доларів на п’ять років, але країни поставили під сумнів його життєздатність через небажання виділяти нові кошти.

Хоча новий план не передбачатиме свіжих коштів, НАТО сподівається, що він забезпечить Києву більше передбачуваності щодо рівня підтримки в найближчі роки.

"Наразі ми вже витрачали приблизно 40 мільярдів на рік, але я прошу союзників зробити це на наступні роки. Ми повинні підтримувати принаймні цей рівень підтримки щороку, скільки необхідно", — сказав Столтенберг.

Видання пише, що нова пропозиція має широку підтримку майже всіх союзників, хоча Угорщина залишається найбільшим знаком питання, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив свою країну відмовитися від будь-якого поглиблення підтримки України.

Окрім цього, в Угорщині заявили, що країна не голосуватиме за новий 14-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, оскільки нові обмеження суперечать її інтересам.