Венгрия не будет голосовать за новый пакет санкций и продолжит блокировать военную Украине

Венгрия не будет голосовать за новый 14 пакет санкций Европейского Союза против России, поскольку новые ограничения противоречат интересам страны.

Об этом пишет венгерское издание Мagyar Нirlap, ссылаясь на слова министра иностранных дел Петера Сийярто.

В настоящее время ЕС принял тринадцать пакетов санкций и, по словам Сийярто, все они провалились, поскольку Москва не испытала сильного вредного влияния. В настоящее время рассматривается 14 пакетов, но Венгрия его поддерживать не будет.

Он отметил, что запреты, которые планируют внести в 14-й пакет, всячески противоречат энергетической безопасности Венгрии и национальным ценностям.

"Это бы нанесло глубокий удар по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, что до сих пор не запрещалось. Если мы не сможем доставить, мы даже не сможем заплатить за энергоносители, и это также серьезно замедлит инвестиции в Пакш... Поэтому Венгрия точно не будет голосовать за этот пакет санкций, – сказал он.

Сийярто считает, что стратегические цели и политика ЕС должны быть пересмотрены из-за риска эскалации.

Кроме того, Венгрия уже почти год блокирует частичное возмещение расходов на оружие, предназначенное для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF) и не собирается менять свою политику в этом вопросе.

"Мы также были против того, чтобы 6,5 миллиардов долларов из европейской миротворческой программы выделили Украине на поставку оружия. Немецкие, литовские, польские и ирландские коллеги набросились на меня, но сколько бы они ни кричали, сколь бы грубыми ни были провоенные политики, нас это не касается", – сказал он.

В заключение он заявил, что правительство даже не поддерживает обсуждение предложения, согласно которому обучение украинских военных возможно будет продолжаться на территории Украины, поскольку это также может представлять серьезный риск эскалации.

Реакция ЕС

Во время встречи в понедельник, 27 мая, министры иностранных дел ЕС выразили свое недовольство "моделью поведения" Венгрии, которая все чаще блокирует внешнеполитические решения ЕС, в частности, препятствует прогрессу в оказании важной военной помощи Украине, пишет Еuractiv .

На собрании в Брюсселе министры обсуждали, как можно разблокировать средства из внебюджетного Европейского фонда мира (EPF), однако, Венгрия уже почти год блокирует частичное возмещение оружия для Украины в рамках этого фонда, сумма которого составляет 6,5 миллиардов евро.

Первоначально Венгрия объясняла свою блокировку тем, что украинское антикоррупционное агентство внесло венгерский OTP Bank в черный список как "международного спонсора войны". Хотя банк впоследствии был изъят из черного списка, Венгрия продолжает удерживать право вето.

"Мягко говоря, растет разочарование, поскольку ЕС сейчас получает поддержку в размере 5 миллиардов евро, а очень скоро будут сверхприбыли [из доходов от замороженных активов Российской Федерации – ред], которые рискуют не использовать должным образом, если не будет достигнуто соглашение", – сказал один дипломат ЕС.

Дипломаты надеются, что удастся найти способ решить проблемы до июля, на которое запланирована первая выплата.

В ЕС начали работу над 14-м пакетом санкций против РФ

10 апреля стало известно, что в Европейском Союзе приступили к подготовке 14-го пакета санкций против страны-агрессора РФ, который планируют принять весной.

"Новый пакет санкций, вероятно, будет содержать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с уклонением – например в морской отрасли, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать потолок цен на экспорт нефти ", - рассказал тогда вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.

В октябре Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.