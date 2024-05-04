Латвия предлагает добавить в новый пакет санкций ЕС против РФ марганцевую руду и оксид алюминия

Латвия предложила в 14-й пакет санкций Европейского союза против России включить запрет на поставку марганцевой руды и оксида алюминия.

Об этом заявил министр финансов Латвии Арвилас Ашераденс, пишет LSM .

По его словам, страны ЕС вскоре проведут консультации по максимально быстрому утверждению пакета санкции против России.

Он напомнил, что Латвия еще в апреле предложила дополнить 14-й пакет санкций ЕС запретом на экспорт и транзит марганцевой руды и оксида алюминия – сырья, которое может быть использовано в российском военном производстве.

Представители МИД балтийской страны тогда подчеркнули, что Латвия считает решение уровня ЕС самым эффективным инструментом для ограничения товаропотока, а значит и потенциала страны-агрессора в войне с Украиной.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину резко возросли поставки в России марганцевой руды, необходимой для военной промышленности РФ почти полностью зависит от ее импорта. По предварительным данным, в 2023 году страна-агрессор импортировала 2 млн тонн марганцевой руды, что является рекордным показателем. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для изготовления оружейных стволов, бронемашин и гусениц для них.

По данным эстонского издания Postimees, из двух млн. тонн марганцевой руды, экспортированной в РФ в прошлом году, почти 90% было перегружено через Эстонию и Латвию. Большинство грузов переваливались в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда также переваливается в эстонском порту Силламяэ.

Латвийское государственное железнодорожное предприятие LDz Loģistika – одна из нескольких латвийских компаний, участвующих в транспортировке марганцевой руды в РФ. С 2018 года компания начала принимать суда с марганцевой рудой из Африки. После вторжения в России объем таких перевозок резко возрос. Из-за спроса цена на марганцевую руду выросла со 150 долларов (до полномасштабной войны) до 300-350 долларов за тонну.

Напомним, Швеция предлагает в следующий пакет санкций Европейского Союза включить ограничения против теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций, а также запрет сжиженного газа.

В настоящее время продолжается работа над 14-м пакетом антироссийских санкций. Как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, новые ограничения должны быть приняты уже весной. Он также подчеркнул, что в ЕС ищут возможности, как прекратить обход санкций из-за дочерних компаний западных государств, работающих за пределами Европы.

Также 12 апреля Совет Европейского союза окончательно принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение и обход санкций, введенных Евросоюзом.