ЕС готовит санкции против судов, перевозящих вооружение КНДР в Россию – СМИ

В новом пакете санкций Еврокомиссия предложит ввести ограничения в отношении судов, доставляющих в Россию северокорейскую военную технику. Об этом со ссылкой на источники в Европейском Союзе пишет Reuters.

Отмечается, что страны Запада обвинили КНДР в поставках вооружения, в частности, баллистических ракет и боеприпасов, для продолжения вооруженной агрессии РФ. В частности, США в феврале заявили, что с сентября Северная Корея отправила России более 10 тысяч контейнеров со снарядами и вспомогательными материалами.

Отметим, что США уже объявляли о санкциях из-за поставок ракет из КНДР в Россию. Правда, тогда под ограничения попали три российских организации и одно физическое лицо, причастные к испытаниям и передаче северокорейских ракет в РФ, а также к их использованию против Украины.

Агентство сообщило также, что Еврокомиссия стремится ввести санкции против нефтяных танкеров так называемого "теневого флота", которые вывозят российскую нефть выше потолка цен на нефть стран "Большой семерки" (G7). Напомним, что в декабре 2022 года G7, ЕС и Австралия начали ограничивать цену на нефть, поставляемую морским транспортом из России: "потолок" установили на уровне 60 долларов за баррель.

Среди прочего, по данным Reuters, в список лиц, подпадающих под санкции, ожидается добавление 40 компаний. Это, в частности, российские компании, закупающие оборудование для вооруженных сил РФ, а также фирмы третьих стран, продающие России электронику, полупроводники и чипы, используемые в военных целях.

Отмечается, что компании третьих стран базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, Кыргызстане, Турции и Китае и продают в Россию оборудование европейского и американского происхождения.

Работа над 14-м пакетом санкций

Как передает Reuters, Еврокомиссия завершает работу над предложениями по 14-му пакету санкций против России за военное вторжение в Украину. На этой неделе Комиссия проводит неофициальные обсуждения со странами-членами блока, прежде чем представить свои предложения ЕС.

Напомним, что работу над 14-м пакетом антироссийских ограничений начали в Европейском Союзе 10 апреля. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что новый санкционный пакет может содержать ограничительные меры, например в морской отрасли, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать потолок цен на экспорт нефти.

Вице-президент Европейской комиссии также подчеркнул, что в ЕС ищут возможности, как прекратить обход санкций через дочерние компании западных государств, работающие за пределами Европы. В то же время он признал, что санкции против России могли бы работать более эффективно.

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