Страны ЕС не смогут оплачивать транзит российского газа через Украину

Украина не планирует проводить переговоры с Россией о продлении контракта на транзит российского газа в Европу, завершающегося в 2024 году, а также не планирует никаких соглашений.

Об этом сообщил начальник управления по работе с заказчиками "Оператора ГТС Украины" Андрей Прокофьев, пишет "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что отсутствие сделок с практической точки зрения означает, что Украина "не будет предлагать никакие мощности на аукционы".

Европейская модель бронирования газотранспортных мощностей предусматривает их распределение не из-за долгосрочных контрактов, а аукционов.

Ближайший аукцион бронирования на 2025 год по европейскому отраслевому календарю, как свидетельствуют данные некоторых платформ бронирования, запланирован на 1 июля. Далее мощности могут быть предложены на квартальных, месячных и суточных аукционах.

ЕС не видит необходимости продолжать транзит российского газа через Украину

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину.

Контракт с "Газпромом" истекает в 2024 году

Заметим, действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нефтегазом Украины" был заключен в конце 2019 года на период до конца 2024 года. Он предусматривал транзит на условиях "транспортируй или плати" 65 млрд куб. м 2020 г. и 40 млрд куб. м в последующие годы.

Однако в 2022 году ОГТСУ объявил форс-мажор приемки газа для транзита через часть газопроводов через оккупированную в результате российской военной агрессии ГИС "Сохрановка", и в настоящее время обеспечивает прием не более 42,4 млн куб. м в сутки (до 15,5 млрд куб. м в год). "Газпром" не захотел перенаправить транзитные объемы на ГИС "Суджа".

Украина не собирается продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года.

Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

Напомним, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

После начала полномасштабной войны председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что Россия выплатила Украине за транзит газа значительно меньшую сумму, чем предусмотрено обязательствами .