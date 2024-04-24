Країни ЄС не зможуть оплачувати транзит російського газу через Україну

Україна не планує проводити переговори з Росією про продовження контракту на транзит російського газу до Європи, який завершується в 2024 році, а також не планує жодних угод.

Про це повідомив начальник управління роботи із замовниками "Оператора ГТС України" Андрій Прокоф'єв, пише "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що відсутність угод із практичного погляду означає, що Україна "не пропонуватиме жодних потужностей на аукціони".

Європейська модель бронювання газотранспортних потужностей передбачає їх розподіл не через довгострокові контракти, а через аукціони. Найближчий аукціон бронювання на 2025 рік у європейському галузевому календарі, як свідчать дані деяких платформ бронювання, запланований на 1 липня. Далі потужності можуть пропонуватися на квартальних, місячних і добових аукціонах.

ЄС не бачить необхідності продовжувати транзит російського газу через Україну

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Однак 2022 року ОГТСУ оголосив форс-мажор приймання газу для транзиту через частину газопроводів через окуповану внаслідок російської воєнної агресії ГВС "Сохранівка", і наразі забезпечує приймання не більше ніж 42,4 млн куб. м на добу (до 15,5 млрд куб. м на рік). "Газпром" не захотів перенаправити транзитні обсяги на ГВС "Суджа".

Україна не збирається продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Нагадаємо, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що Росія виплатила Україні за транзит газу значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.