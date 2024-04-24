ЄС готує санкції проти суден, що перевозять озброєння КНДР до Росії – ЗМІ

У новому пакеті санкцій Єврокомісія запропонує запровадити обмеження щодо суден, що доставляють в Росію північнокорейську військову техніку. Про це з посилання на джерела в Європейському Союзі пише Reuters.

Зазначається, що країни Заходу звинуватили КНДР у постачанні озброєння, зокрема балістичних ракет і боєприпасів, для продовження збройної агресії РФ. Зокрема, США у лютому заявили, що з вересня Північна Корея відправила Росії понад 10 тисяч контейнерів зі снарядами та допоміжними матеріалами.

Зауважимо, що США вже оголошували про санкції через постачання ракет із КНДР у Росію. Щоправда, тоді під обмеження потрапили три російські організації та одна фізична особа, причетні до випробувань і передачі північнокорейських ракет у РФ, а також до їх використання проти України.

Агентство повідомило також, що Єврокомісія прагне запровадити санкції проти нафтових танкерів так званого “тіньового флоту”, які вивозять російську нафту вище за стелю цін на нафту країн “Великої сімки” (G7). Нагадаємо, що у грудні 2022 року G7, ЄС та Австралія почали обмежувати ціну на нафту, яка постачається морським транспортом з Росії: "стелю" встановили на рівні 60 доларів за барель.

Серед іншого, за даними Reuters, до списку осіб, які підпадають під санкції, очікується додавання 40 компаній. Це, зокрема, російські компанії, що закуповують обладнання для збройних сил РФ, а також фірми третіх країн, які продають Росії електроніку, напівпровідники та чипи, що використовуються у військових цілях.

Зазначається, що компанії третіх країн базуються в Обʼєднаних Арабських Еміратах, Киргизстані, Туреччині та Китаї та продають у Росію обладнання європейського та американського походження.

Робота над 14-м пакетом санкцій

Як передає Reuters, Єврокомісія завершує роботу над пропозиціями щодо 14-го пакету санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну. Цього тижня Комісія проводить неофіційні обговорення з країнами-членами блоку, перш ніж представити свої пропозиції ЄС.

Нагадаємо, що роботу над 14-м пакетом антиросійських обмежень розпочали у Європейському Союзі 10 квітня. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що новий санкційний пакет може містити обмежувальні заходи, наприклад, у морській галузі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти.

Віцепрезидент Європейської комісії також наголосив, що у ЄС шукають можливості, як припинити обхід санкцій через дочірні компанії західних держав, які працюють за межами Європи. Водночас він визнав, що санкції проти Росії могли б працювати ефективніше.

Джерело фото: ua.depositphotos.com