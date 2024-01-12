США оголосили про санкції через постачання ракет із КНДР у Росію

США запровадили санкції проти трьох російських організацій та однієї фізичної особи, які причетні до випробувань і передачі північнокорейських ракет у РФ, а також до їх використання проти України.

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

"Передача КНДР балістичних ракет Росії підтримує загарбницьку війну РФ, збільшує страждання українського народу та підриває глобальний режим нерозповсюдження", – висловився держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Держдепі зазначили, що Штати й надалі стежитимуть за будь-якою підтримкою, яку РФ надає КНДР в обмін на цю зброю. Вашингтон використовуватиме доступні інструменти для викриття осіб та організацій, які причетні до передачі озброєння між Північною Кореєю та Росією.

Ракети КНДР: як Пхеньян допомагає Москві?

Восени 2023 року Bloomberg повідомило, що Північна Корея відправила в Росію понад 1 млн артилерійських снарядів.

А на початку січня The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників писало, що РФ почала отримувати з КНДР балістичні ракети.

Тоді координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що Москва отримала від Пхеньяна пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет. Американський чиновник вказав, що країна-агресорка запускала ці ракети по Україні під час атак 30 грудня та 2 січня. Також він додав, що Кремль має намір застосовувати решту північнокорейських ракет, які мають дальність у близько 900 кілометрів.

Пізніше Кірбі сказав, що РФ використала проти України кілька ракет із КНДР і в рамках атаки 6 січня.

Своєю чергою речник Повітряних сил Юрій Ігнат 5 січня говорив, що вони не мають даних про застосування балістичних ракет від Північної Кореї.

Однак 11 січня генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що 2-го числа РФ використала північнокорейську ракету для удару по Харкову.

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