США объявили о санкциях из-за поставок ракет из КНДР в Россию

США ввели санкции против трех российских организаций и одного физического лица, причастных к испытаниям и передаче северокорейских ракет в РФ, а также к их использованию против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного депа США.

"Передача КНДР баллистических ракет России поддерживает захватническую войну РФ, увеличивает страдания украинского народа и подрывает глобальный режим нераспространения", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Госдепе отметили, что Штаты и дальше будут следить за любой поддержкой, которую РФ оказывает КНДР в обмен на это оружие. Вашингтон будет использовать доступные инструменты для разоблачения лиц и организаций, причастных к передаче вооружения между Северной Кореей и Россией.

Ракеты КНДР: как Пхеньян помогает Москве?

Осенью 2023 года Bloomberg сообщило, что Северная Корея отправила в Россию более 1 млн артиллерийских снарядов.

А в начале января The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писало, что РФ начала получать из КНДР баллистические ракеты.

Тогда координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Москва получила от Пхеньяна пусковые установки для баллистических ракет и несколько баллистических ракет. Американский чиновник указал, что страна-агрессор запускала эти ракеты по Украине во время атак 30 декабря и 2 января. Также он добавил, что Кремль намерен применять остальные северокорейские ракеты, имеющие дальность около 900 километров.

Позже Кирби сказал, что РФ использовала против Украины несколько ракет из КНДР и в рамках атаки 6 января.

В свою очередь пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат 5 января говорил, что у них нет данных о применении баллистических ракет от Северной Кореи.

Однако 11 января генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что 2-го числа РФ использовала северокорейскую ракету для удара по Харькову.

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