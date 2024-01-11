Россия била по Украине ракетами от КНДР: в Офисе генпрокурора имеют доказательства

Россия уже использовала на войне против Украины ракеты из Северной Кореи. Об этом 11 января заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире "Суспільного".

По его словам, страна-агрессор применила северокорейскую ракету для удара по Харькову 2 января.

"Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, которую разработала Северная Корея", – высказался чиновник.

Он отметил, что к таким же выводам пришли военные эксперты по межведомственной рабочей группе при Офисе генпрокурора. Сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт.

Ракеты КНДР: как Пхеньян помогает Москве?

Осенью 2023 года Bloomberg сообщило, что Северная Корея отправила в Россию более 1 млн артиллерийских снарядов.

А в начале января The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писало, что РФ начала получать из КНДР баллистические ракеты.

Тогда координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Москва получила от Пхеньяна пусковые установки для баллистических ракет и несколько баллистических ракет. Американский чиновник указал, что страна-агрессор запускала эти ракеты по Украине во время атак 30 декабря и 2 января. Также он добавил, что Кремль намерен применять остальные северокорейские ракеты, имеющие дальность около 900 километров.

Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат 5 января говорил, что у них нет данных о применении баллистических ракет от Северной Кореи.

А Кирби на днях сказал, что РФ использовала против Украины несколько ракет из КНДР и в рамках атаки 6 января.