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Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты – WSJ
Россия планирует приобрести баллистические ракеты малой дальности в Иране, причем поставки могут состояться уже весной 2024 года, сообщает издание Wall Street Journal. Эти поставки могут состояться в дополнение к баллистическим ракетам из КНДР, которые Москва, вероятно, начала получать в минувшие недели.
"Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что усугубит способность Москвы поражать инфраструктуру Украины в критический момент войны", - цитирует издание официальных лиц США.
Источники издания допускают поставки Ираном ракет в РФ уже этой весной, хотя до сих пор нет уверенности, что сделка будет завершена.
По словам американских официальных лиц, желание России приобрести ракеты было очевидно в середине декабря, когда российская делегация прибыла с визитом в иранский полигон, чтобы ознакомиться с ракетами и связанным с ними оборудованием.
Отмечается, что планы Москвы вызвали глубокую обеспокоенность у администрации президента США Джозефа Байдена, особенно на фоне того, что в Конгрессе уменьшилась поддержка продления военной помощи США Украине. Законодатели до сих пор не приняли законопроект, предусматривающий дополнительное финансирование для Украины.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, по словам чиновников, Россия уже начала получать пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи после того, как в сентябре лидеры этих стран провели саммит на космодроме на Дальнем Востоке.
Откуда РФ получает боеприпасы?
Военные аналитики считают, что помощь Ирана и КНДР может обеспечить важный импульс для страны-агрессора РФ и дать ей возможность усилить свои атаки и подавить противоракетную оборону Украины.
Напомним, Иран с 2022 года поставляет России ударные дроны, также есть договоренность о получении баллистических ракет малой дальности.
Северная Корея, по информации СМИ, отправила в РФ более миллиона артиллерийских снарядов. Также в ноябре сообщалось, что страна-агрессор могла получить от КНДР ракеты разных типов, в том числе баллистические.