Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты – WSJ

Россия планирует приобрести баллистические ракеты малой дальности в Иране, причем поставки могут состояться уже весной 2024 года, сообщает издание Wall Street Journal. Эти поставки могут состояться в дополнение к баллистическим ракетам из КНДР, которые Москва, вероятно, начала получать в минувшие недели.

"Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что усугубит способность Москвы поражать инфраструктуру Украины в критический момент войны", - цитирует издание официальных лиц США.

Источники издания допускают поставки Ираном ракет в РФ уже этой весной, хотя до сих пор нет уверенности, что сделка будет завершена.

По словам американских официальных лиц, желание России приобрести ракеты было очевидно в середине декабря, когда российская делегация прибыла с визитом в иранский полигон, чтобы ознакомиться с ракетами и связанным с ними оборудованием.

Отмечается, что планы Москвы вызвали глубокую обеспокоенность у администрации президента США Джозефа Байдена, особенно на фоне того, что в Конгрессе уменьшилась поддержка продления военной помощи США Украине. Законодатели до сих пор не приняли законопроект, предусматривающий дополнительное финансирование для Украины.

Кроме того, по словам чиновников, Россия уже начала получать пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи после того, как в сентябре лидеры этих стран провели саммит на космодроме на Дальнем Востоке.

Откуда РФ получает боеприпасы?

Военные аналитики считают, что помощь Ирана и КНДР может обеспечить важный импульс для страны-агрессора РФ и дать ей возможность усилить свои атаки и подавить противоракетную оборону Украины.

Напомним, Иран с 2022 года поставляет России ударные дроны, также есть договоренность о получении баллистических ракет малой дальности.

Северная Корея, по информации СМИ, отправила в РФ более миллиона артиллерийских снарядов. Также в ноябре сообщалось, что страна-агрессор могла получить от КНДР ракеты разных типов, в том числе баллистические.