В ISW объяснили, почему армия РФ уменьшает использование управляемых авиабомб

Армия страны-агрессора РФ уменьшает активность авиации и использование управляемых авиабомб на юге Украины после того, как ВСУ сбили три российских Су-34 в период с 21 по 22 декабря.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат 24 декабря заявил, что российские силы уменьшили использование управляемых авиабомб и авиаударов на юге Украины.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 24 декабря заявил, что российские войска ограничивают использование пилотируемой авиации вблизи оккупированного Крыма, в частности, в северо-западном регионе Черного моря.

"Российские силы, возможно, недавно активизировали использование управляемых авиабомб против украинских сил на западном (правом) берегу реки Днепр частично из-за того, что украинские силы подавили российскую дальнобойную артиллерию в этом районе", - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, продолжающееся уменьшение российских авиационных ударов в Херсонской области может предоставить украинским силам возможность свободнее действовать в ближних тыловых районах на западном берегу Херсонской области и занять более безопасную позицию на левом берегу, с которой можно будет осуществлять будущие операции, если так решит украинское высшее командование.

Сообщается, что российские войска используют управляемые авиабомбы, чтобы российские самолеты могли оставаться за линией боевого столкновения от 50 до 70 километров, а уменьшение использования россиянами этих бомб свидетельствует о том, что российские силы озабочены возможностями противовоздушной обороны Украины после недавних потерь.

23 декабря спикер Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска также сократили использование авиации и увеличили использование ударных беспилотников на Купянском и Бахмутском направлениях.

24 декабря Игнат также заявил, что украинские силы могут разворачивать системы противовоздушной обороны на любом направлении, а не только там, где российские войска понесли потери авиации.

Уничтожение российских истребителей Су-34

В пятницу, 22 декабря, украинские военные сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении.

Как намекнули командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram и спикера ПС Юрий Игнат в Facebook, истребители могли поразить из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Так, Олещук опубликовал скриншот из российских пропагандистских СМИ с высказыванием диктатора Владимира Путина, год назад заявлявшего, что якобы Россия "пощелкает" системы Patriot.

"Совпадение? Не думаю", - написал командующий Воздушными силами ВСУ.

А Юрий Игнат опубликовал пост в Facebook и добавил фото пусковой установки американского ЗРК.

В воскресенье, 24 декабря, украинские силы противовоздушной обороны сбили еще один российский бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.

Су-34 – это один из новейших самолетов на вооружении российской армии. Его стоимость достигает 50 млн долларов.