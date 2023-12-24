В ISW рассказали, готов ли на самом деле Путин к перемирию

Хотя президент России Владимир Путин сообщает о вроде бы заинтересованности в прекращении огня, такая риторика отвечает интересам РФ и направлена на то, чтобы задержать и помешать дальнейшей военной помощи Западу Украине.

Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

ISW сообщает, что уже наблюдал схожие попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков, чтобы они оказывали давление на Украину для переговоров с Россией зимой 2022-2023 годов.

Тогда эти попытки фактически переориентировали внимание Запада на гипотетические переговоры, а не на то, чтобы у Украины было достаточно материальных средств перед весенне-летним контрнаступлением.

Кремль использует свои специальные каналы, чтобы добиться подобного эффекта среди западных представителей, но серьезной заинтересованности в прекращении войны у него нет.

Аналитики пишут, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия может согласиться на переговоры, но исключительно для достижения собственных целей. Путин недавно повторил, что его максималистские цели в Украине – "денацификация", "демилитаризация" и навязывание Украине нейтрального статуса остаются неизменными.

При этом Путин и высшие чиновники Кремля все чаще выражают экспансионистскую риторику, указывающую на то, что цели Путина не исключают дальнейших российских территориальных захватов в Украине.

Ранее ISW писало, что сочетание недостатка артиллерийских боеприпасов и задержек в оказании западной помощи в сфере безопасности, вероятно, может задержать будущие украинские контрнаступательные операции.

"Недостаток артиллерии и задержки помощи Западу в сфере безопасности создадут неопределенность в украинских оперативных планах и, вероятно, заставят экономить ресурсы, что может повлечь за собой жесткие решения по приоритетности определенных участков фронта над секторами, где ограниченные территориальные неудачи наносят наименьший ущерб", - прогнозируют аналитики