В ISW спрогнозировали, как задержка западной помощи и дефицит боеприпасов повлияют на ситуацию на фронте

Сочетание недостатка артиллерийских боеприпасов и задержек в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, вероятно, может отложить будущие украинские контрнаступательные операции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью Reuters, опубликованном 18 декабря, заявил, что украинские силы сталкиваются с дефицитом 122-мм и 152-мм снарядов по всей линии фронта.

Тарнавский заявил, что из-за нехватки оружия ВСУ вынуждены перераспределять артиллерийские боеприпасы и перепланировать военные задачи.

Замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк 18 декабря также признал, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов. Тарнавский заявил, что российские оккупанты также испытывают проблемы с артиллерийскими боеприпасами, хотя украинские и западные официальные лица, как сообщается, оценили, что российские военные сейчас ведут артиллерийский огонь в пять-семь раз больше, чем украинские силы.

"Как российские, так и украинские войска, вероятно, израсходовали значительные части своих запасов 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов советских времен, что заставило обоих искать другие запасы этих артиллерийских боеприпасов за рубежом. Недавно Россия получила большое количество этих снарядов от Северной Кореи, а Украина и ее западные партнеры пытаются получить эти снаряды из иностранных запасов", - подчеркивают в ISW.

Как отмечают аналитики, пока неясно, какие задержки или препятствия могут возникнуть в попытках Украины и Запада получить 122-мм и 152-мм снаряды и как это отразится на текущем дефиците боеприпасов в Украине.

ВСУ все чаще используют предоставленные западными партнерами 155-мм артиллерийские системы вдоль линии фронта, и возможные задержки западной помощи в сфере безопасности могут повлиять на поставки 155-мм снарядов, хотя недавно объявленные пакеты помощи от США включали 155-мм снаряды.

Гаврилюк заявил, что сейчас Украина сосредотачивается на внутреннем производстве беспилотников, чтобы компенсировать дефицит артиллерии и планирует производить 155-мм боеприпасы в Украине вместе с западными компаниями в 2024 году.

"Недостаток артиллерии и задержки помощи Запада в сфере безопасности создадут неопределенность в украинских оперативных планах и, вероятно, заставят экономить ресурсы, что может повлечь за собой жесткие решения по приоритетности определенных участков фронта над секторами, где ограниченные территориальные неудачи наносят наименьший ущерб", - прогнозируют аналитики.

Российская служба BBC сообщила, что украинские чиновники заявили, что они периодически вносят изменения в то, что можно считать приблизительными оперативными планами на 2024 год, исходя из ситуации на фронте.

Сообщается, что украинский чиновник заявил, что тяжело произвести военные расчеты для этих планов из-за значительного сокращения западной помощи Украине с сентября 2023 года.

Тарнавский заявил, что Украина готовит резервы для дальнейших широкомасштабных действий.

"Нехватка артиллерии и задержки западной помощи, скорее всего, снизят способность Украины планировать и готовиться к этим действиям. Задержки в конкретном оперативном планировании Украины и обеспечении материальными средствами, необходимыми для подготовки контрнаступления, вероятно, в свою очередь, приведет к задержке контрнаступательных операций в 2024 году", - заключают в ISW.

Дефицит боеприпасов

Снабжение артиллерийских снарядов калибра 155 мм в Украину замедлилось на фоне войны в Израиле, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме поставок со стороны США, у Украины есть обещание от Евросоюза, которое предусматривало, что в течение года, до марта 2024-го, блок предоставит миллион боеприпасов. Однако ЕС не успеет выполнить этот план . Как объяснял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, это связано с бюрократическими препятствиями.

Тем временем РФ, по данным разведки Южной Кореи, о которых писало Yonhap с августа получила более миллиона артиллерийских боеприпасов от КНДР. В Сеуле считают, что этого количества снарядов России достаточно для использования в течение двух месяцев.