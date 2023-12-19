В ISW спрогнозували, як затримка західної допомоги та дефіцит боєприпасів вплинуть на ситуацію на фронті

Поєднання нестачі артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, може затримати майбутні українські контрнаступальні операції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю Reuters, опублікованому 18 грудня, заявив, що українські сили мають дефіцит 122-мм і 152-мм снарядів по всій лінії фронту.

Тарнавський заявив, що через нестачу зброї ЗСУ змушені перерозподіляти артилерійські боєприпаси і переплановувати військові завдання.

Заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк 18 грудня також визнав, що ЗСУ стикаються з дефіцитом боєприпасів. Тарнавський заявив, що російські окупанти також мають проблеми з артилерійськими боєприпасами, хоча українські та західні офіційні особи, як повідомляється, оцінили, що російські військові наразі ведуть артилерійський вогонь у п’ять-сім разів більший, ніж українські сили.

"Як російські, так і українські війська, ймовірно, витратили значні частини своїх запасів 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів радянських часів, що змусило обох шукати інші запаси цих артилерійських боєприпасів за кордоном. Нещодавно Росія отримала велику кількість цих снарядів із Північної Кореї, а Україна та її західні партнери намагаються отримати ці снаряди з іноземних запасів", - підкреслюють в ISW.

Як зауважують аналітики, поки незрозуміло, які затримки або перешкоди можуть виникнути в спробах України та Заходу отримати 122-мм і 152-мм снаряди і як це вплине на поточний дефіцит боєприпасів в Україні.

ЗСУ все частіше використовують надані західними партнерами 155-мм артилерійські системи вздовж лінії фронту, і можливі затримки західної допомоги у сфері безпеки можуть вплинути на наявні поставки 155-мм снарядів, хоча нещодавно оголошені пакети допомоги від США включали 155-мм снаряди.

Гаврилюк заявив, що зараз Україна зосереджується на внутрішньому виробництві безпілотників, щоб компенсувати дефіцит артилерії, і планує виробляти 155-мм боєприпаси в Україні разом із західними компаніями в 2024 році.

"Нестача артилерії та затримки допомоги Заходу у сфері безпеки створять невизначеність в українських оперативних планах і, ймовірно, змусять економити ресурси, що може потягнути за собою жорсткі рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над секторами, де обмежені територіальні невдачі завдають найменшої шкоди", - прогнозують аналітики.

Російська служба ВВС повідомила, що українські чиновники заявили, що вони періодично вносять зміни в те, що можна вважати приблизними оперативними планами на 2024 рік, виходячи з ситуації на фронті.

Повідомляється, що український чиновник заявив, що важко зробити військові розрахунки для цих планів через значне скорочення західної допомоги Україні з вересня 2023 року.

Натомість Тарнавський заявив, що Україна готує резерви для подальших широкомасштабних дій.

"Нестача артилерії та затримки західної допомоги, швидше за все, зменшать здатність України планувати та готуватися до цих дій. Затримки в конкретному оперативному плануванні України та забезпеченні матеріальними засобами, необхідними для підготовки контрнаступу, ймовірно, у свою чергу, призведе до затримки контрнаступальних операцій у 2024 році", - підсумовують в ISW.

Дефіцит боєприпасів

Постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм в Україну сповільнилося на тлі війни в Ізраїлі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це не те, що США сказали: ми нічого Україні не даємо. Ні! Просто всі борються за (запаси) самі. Це життя. Я не кажу, що це позитивно, але це життя, і ми повинні захищати те, що наше", – висловився очільник держави.

Крім поставок із боку США, Україна має обіцянку від Євросоюзу, яка передбачала, що протягом року, до березня 2024-го, блок надасть мільйон боєприпасів. Однак ЄС не встигне виконати цей план. Як пояснював міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, це повʼязано з бюрократичними перепонами.

Тим часом РФ, за даними розвідки Південної Кореї, про які писало Yonhap, із серпня отримала понад мільйон артилерійських боєприпасів від КНДР. У Сеулі вважають, що цієї кількості снарядів Росії достатньо для використання протягом двох місяців.