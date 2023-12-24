В ISW розповіли, чи готовий насправді Путін до перемир'я

Хоча президент Росії Володимир Путін повідомляє про начебто зацікавленість у припиненні вогню, така риторика відповідає інтересам РФ та спрямована на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні.

Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

ISW повідомляє, що вже спостерігав схожі спроби Кремля ввести в оману західних політиків, щоб вони чинили тиск на Україну для переговорів з Росією взимку 2022-2023 років. Тоді ці спроби фактично переорієнтовували увагу Заходу на гіпотетичні переговори, а не на те, щоб Україна мала достатньо матеріальних засобів перед весняно-літнім контрнаступом.

Кремль використовує свої спеціальні канали, щоб досягти подібного ефекту серед західних представників, але серйозної зацікавленості у припиненні війни у нього немає.

Аналітики пишуть, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія може погодитися на переговори, але виключно для досягнення власних цілей. Путін нещодавно повторив, що його максималістські цілі в Україні – "денацифікація", "демілітаризація" та нав’язування Україні нейтрального статусу – залишаються незмінними.

При цьому Путін і вищі чиновники Кремля все частіше висловлюють експансіоністську риторику, яка вказує на те, що цілі Путіна не виключають подальших російських територіальних захоплень в Україні.

Раніше ISW писало, що поєднання нестачі артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, може затримати майбутні українські контрнаступальні операції.

"Нестача артилерії та затримки допомоги Заходу у сфері безпеки створять невизначеність в українських оперативних планах і, ймовірно, змусять економити ресурси, що може потягнути за собою жорсткі рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над секторами, де обмежені територіальні невдачі завдають найменшої шкоди", - прогнозують аналітики.