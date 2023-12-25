В ISW пояснили, чому армія РФ зменшує використання керованих авіабомб

Армія країни-агресора РФ зменшує активність авіації та використання керованих авіабомб на півдні України після того, як ЗСУ збили три російських Су-34 в період з 21 по 22 грудня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що речник ВПС України полковник Юрій Ігнат 24 грудня заявив, що російські сили зменшили використання керуючих авіабомб і авіаударів на півдні України.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 24 грудня заявив, що російські війська обмежують використання пілотованої авіації поблизу окупованого Криму, зокрема в північно-західному регіоні Чорного моря.

"Російські сили, можливо, нещодавно активізували використання керованих авіабомб проти українських сил на західному (правому) березі річки Дніпро частково через те, що українські сили придушили російську далекобійну артилерію в цьому районі", - зауважують в ISW .

На думку аналітиків, триваюче зменшення російських авіаційних ударів у Херсонській області може надати українським силам можливість більш вільно діяти в ближніх тилових районах на західному березі Херсонської області та зайняти безпечнішу позицію на лівому березі, з якої можна буде здійснювати майбутні операції, якщо так вирішить українське вище командування.

Повідомляється, що російські війська використовують керовані авіабомби, щоб російські літаки могли залишатися за лінією бойового зіткнення на відстані від 50 до 70 кілометрів, а зменшення використання росіянами цих бомб свідчить про те, що російські сили стурбовані можливостями протиповітряної оборони України після недавніх втрат.

23 грудня речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська також скоротили використання авіації та збільшили використання ударних безпілотників на Куп’янському та Бахмутському напрямках.

24 грудня Ігнат також заявив, що українські сили можуть розгортати системи протиповітряної оборони на будь-якому напрямку, а не лише там, де російські війська зазнали втрат авіації.

Збиття російських винищувачів Су-34

У п'ятницю, 22 грудня, українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку.

Як натякнули командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram та речника ПС Юрій Ігнат у Facebook, винищувачі могли уразити з американського зенітного ракетного комплексу Patriot.

Так, Олещук опублікував скріншот з російських пропагандистських ЗМІ з висловлюванням диктатора Володимира Путіна, який рік тому заявляв, що нібито Росія "пощелкает" системи Patriot.

"Збіг? Не думаю", - написав командувач Повітряних сил ЗСУ.

А Юрій Ігнат опублікував пост у Facebook та додав до нього фото пускової установки американського ЗРК.

У неділю, 24 грудня, українські сили протиповітряної оборони збили ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.

Су-34 - це один із найновіших літаків на озброєнні російської армії. Його вартість сягає 50 млн доларів.